Atalanta, Gasperini dopo il Napoli pensa al Real Madrid: "Ci arriviamo con il morale alto"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa post-Napoli si è proiettato anche alla super sfida di Champions League di mercoledì con il Real Madrid e su come ci arrivino i suoi ragazzi dopo il successo odierno: "Ci dà un bel morale per la sfida col Real, anche se sarà un altro tipo di partita. Sappiamo del valore del Real, sta recuperando molto in campionato, sta vincendo molte partite. Andiamo ad incontrare una delle migliori squadre nel panorama europeo, vogliamo confrontarci per vedere cosa possiamo fare contro di loro. Arriviamo col morale alto".