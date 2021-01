Atalanta, Gasperini: "Il Milan ha scombussolato tutti i pronostici. Ibra unico"

vedi letture

“Ha le sue caratteristiche, è unico e singolare”. Lo spauracchio principale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, domani contro il Milan, sarà senza dubbio Zlatan Ibrahimovic: “Il Milan ha dimostrato di essere una squadra - spiega il tecnico orobico in conferenza stampa - ha scombussolato le opinioni di tanti commentatori. Il Milan è stata capace di sopperire alla mancanza di Ibra, è un grandissimo merito. Il calcio singolo è importante, ma lo è più la squadra. In questo tipo di partite ti aspetti qualità di gioco, a volte non è così. È un momento particolare, speriamo che possa essere una partita in grado di soddisfare tutti, non è facile giocare al meglio. I presupposti ci sono per entrambe”.

Qui tutte le parole di Gasperini.