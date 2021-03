Atalanta, Gasperini: "Reazione forte. Zapata? Oggi aveva qualcosa in più"

Vittoria per l'Atalanta contro l'Hellas Verona dopo l'eliminazione dalla Champions, questo il commento ai microfoni di Dazn del tecnico Gian Piero Gasperini. "Una reazione forte, forse eravamo dispiaciuti per la prestazione del primo tempo con il Real. Oggi era una partita difficile da affrontare ma abbiamo fatto bene. Abbiamo adottato spesso questo modulo durante la gara, è un sistema che abbiamo abbastanza rodato e oggi lo abbiamo fatto dall'inizio anche per necessità interpretandolo bene. Ho anche l'esigenza di giocatori come Miranchuk, Malinovskyi e Kovalenko ed il primo ha fatto una buona gara. Zapata? Anche quando non è al meglio è sempre decisivo, oggi si vedeva che aveva qualcosa in più e finalmente ha trovato il gol",

Quattro rigori segnati con quattro rigoristi diversi.

"Non abbiamo tanti rigori a favore, quando capita non c'è mai il rigorista e quindi spesso ruotiamo. Quello di oggi è stato decisivo".

E' iniziata la fase finale di questo campionato, quando dovrà essere bergamasca l'Atalanta?

"Assolutamente bergamasca in tutto, soprattutto nel nostro motto perché sarà una gara ad eliminazione con tutte le migliori squadre. Adesso c'è una sosta, speriamo che non facciano brutti scherzi con le nazionali e sarà molto avvincente questo finale di campionato".