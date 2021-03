Atalanta, Gasperini: "Siamo al massimo della fiducia, ma il Crotone va rispettato"

Il Crotone ha cambiato allenatore. Cosa si aspetta? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Crotone valida per la 25esima giornata di Serie A ha risposto così in merito agli avversari: "Il cambio di allenatore porta maggiore attenzione e a una reazione. È una squadra, che come detto prima, ha dato sensazione di avere una buona condizione. Ha perso spesso nei minuti finali, per esempio".

La gara di domani può essere una trappola. "Come tutte le partite del nostro campionato sarà una gara difficile. Domani dobbiamo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Siamo al massimo della fiducia, vogliamo proseguire su questo momento. Rispettiamo comunque il momento del Crotone, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ha fatto delle buone prestazioni anche se ha raccolto poco. Sono tutte componenti che conosciamo, vogliamo continuare quello che stiamo facendo".

