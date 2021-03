Atalanta, Gosens non è sulla lista dei partenti ma per 40 milioni verrà ceduto

vedi letture

Robin Gosens non è sulla lista dei partenti in casa Atalanta, ma nel caso in cui, dopo la grande stagione disputata fino a questo momento, qualche top club dovesse spingersi fino a una proposta da 40 milioni di euro, allora la Dea lo lascerebbe partire per poi aprire un casting per la sua sostitutzione, che potrebbe essere aiutata dalle ultime prove effettuate da Gasperini in campionato, che hanno visto i nerazzurri schierarsi a 4 in difesa e non a 3 come di consueto. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.