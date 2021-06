Atalanta, Gosens superstar a Euro 2020. Il Barcellona sonda il terreno, servono 35 milioni

Gli Europei sono sempre una bella vetrina per potersi mettere in mostra. Ne sa qualcosa Robin Gosens, esterno tutta fascia che ha confermato la stagione con l’Atalanta anche in campo internazionale: nel match contro il Portogallo l’esterno nerazzurro ha fatto il bello e il cattivo tempo sfornando assist e segnando un gran gol di testa col solito inserimento sul palo opposto. Una prestazione maiuscola che ha fatto muovere già le prime big: nelle ultime ore il Barcellona, secondo l’emittente tedesca Sport1, avrebbe sondato il terreno per capire le richieste economiche da parte dell’Atalanta. Il club orobico chiede almeno 35 milioni di euro per far partire un calciatore fondamentale per il 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini.

PENDOLINO GOSENS - L’esterno tedesco, arrivato in punta di piedi dall’Heracles, si è ritagliato uno spazio importante con la Dea, la prestazione con la nazionale è stata soltanto la ciliegina sulla torta preparata ad hoc per festeggiare una stagione esaltante. Corsa, dinamismo, diagonali e anche un bel po’ di pericolosità in zona gol: con queste caratteristiche Gosens fa gola ai top club europei, sempre a caccia di un terzino moderno in grado di compiere entrambe le fasi. Per il momento i blaugrana si sono mossi soltanto per capire quali saranno le richieste, ma l’Atalanta ha le idee chiare: per iniziare le trattative servono almeno 35 milioni. Un giocatore così non capita spesso: altro che Batman, tutti vogliono essere (e avere) Robin Gosens.