Atalanta, ritorno al passato per Gollini. Il portiere verso l’addio, possibile ritorno in Inghilterra

Attualmente il mercato è fermo, ma l’arrivo di Juan Musso ha stravolto le gerarchie in casa Atalanta. Pierluigi Gollini, numero 95 nerazzurro, si è presentato regolarmente al raduno del 12 luglio, ma il suo futuro sembra essere lontano da Bergamo. Qualche bocciatura di Gian Piero Gasperini durante la scorsa stagione e diverse prestazioni poco convincenti hanno portato il tecnico nerazzurro a chiedere un altro portiere: proprio per questo motivo l’ex Verona cercherà fortuna altrove, probabilmente all’estero. Nelle ultime ore si è mosso anche il Wolverhampton, la compagine inglese sta cercando un sostituto dopo la partenza di Rui Patricio. Le richieste del club orobico potrebbero anche abbassarsi vista la necessità di cedere il giocatore già in questa finestra di mercato.

LA SITUAZIONE - Al momento non sono ancora state recapitate offerte, ma la trattativa potrebbe andare a buon fine anche con una proposta intorno ai 15-20 milioni di euro. Un ritorno in Inghilterra dunque sembra essere la soluzione ideale per tutti, la condizione che chiederà lo stesso Gollini sarà quella di giocare con continuità. Nei giorni scorsi si era mossa anche la Fiorentina, i viola avevano pensato a uno scambio con Lirola. Sullo sfondo c’è anche la Lazio, ma al momento i biancocelesti non hanno avanzato offerte ufficiali. Gollini nel frattempo si allena a Zingonia insieme ai compagni, ma dopo 112 presenze con la maglia nerazzurra la sua avventura a Bergamo (salvo capovolgimenti dell'ultima ora) sembra essere giunta al termine.