Atalanta, tutti pazzi per Maehle. Inter, Roma e Atletico Madrid sondano il terreno

"Si vede che è un giocatore pronto, sono molto soddisfatto del suo arrivo". Parole di Gian Piero Gasperini riguardo a Joakim Maehle, esterno danese arrivato a Bergamo durante la sessione invernale di mercato. L'ex Genk aveva colpito subito il tecnico di Grugliasco, l'immediato inserimento ha fatto capire che l'allenatore nerazzurro ci aveva visto lungo. Qualche passaggio a vuoto non è mancato, ma durante Euro2020 tutti hanno ammirato un giocatore che ha già catturato le attenzioni di diverse squadre. Tanta corsa e parecchia abilità nel tiro: Maehle, in tutte le partite giocate, ha dimostrato di essere in grado di percorrere entrambe le fasce (anche se preferisce la destra). Inoltre sa calciare bene con entrambi i piedi, qualità da non sottovalutare. Manca qualche concetto base per quanto riguarda la fase difensiva, ma nel complesso l'esterno atalantino ha fatto vedere a tutti che può fare la differenza anche su palcoscenici internazionali.

INTER E ROMA CI PROVANO - Un giocatore simile ha già attratto qualche squadra, nerazzurri e capitolini si sono mossi per capire quali sono le intenzioni del club bergamasco. Non ci sono offerte ufficiali, ma stando alle voci che arrivano dalla Spagna l'Atletico Madrid avrebbe l'intenzione di avanzare una proposta nelle prossime settimane. Nel frattempo la società nerazzurra si gode i propri giocatori, esplosi durante la rassegna continentale: ancora una volta la famiglia Percassi ha fatto centro e parecchi calciatori hanno dimostrato il proprio valore con la maglia della nazionale. Nonostante i risultati parecchi criticavano ancora l'Atalanta ma l'Europeo è servito come cartina al tornasole: la programmazione è l'ingrediente base per poter far funzionare in maniera efficace una società di calcio.