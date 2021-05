Atalanta, idea giapponese per la difesa: piace Tomiyasu del Bologna

L’Atalanta pensa a Takehiro Tomiyasu per rafforzare la difesa. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Gasperini è rimasto impressionato dal difensore giapponese anche per la sua duttilità, visto che può giocare sia come centrale che come laterale. L'Atalanta - si legge - sta cercando di intavolare un discorso per il classe '98.

Pacchetto unico - Il Bologna, come da accordi, deve versare ancora 15 milioni di euro per il riscatto di Barrow. Il club di Saputo valuta Tomiyasu più di questa cifra, ma se si arriverà ad un accordo sul trasferimento del calciatore giapponese e se, fatto quel passo, si troverà la cifra che accontenta tutti si potrebbe addirittura portare avanti una trattativa unica, con il Bologna che scalerà dal prezzo del cartellino del giapponese i 15 milioni di euro di saldo per quello di Barrow. Questa ipotesi non esclude che le trattative possano procedere su binari separati.