Atalanta in finale di Coppa Italia, Duvan Zapata: "Ce l'abbiamo fatta, occasioni sfruttate"

Autore di uno dei tre gol che hanno permesso all'Atalanta di battere il Napoli 3-1 e staccare il pass per la finale di Coppa Italia, Duvan Zapata ha rilasciato una intervista alla 'Rai' pochi minuti dopo il triplice fischio: "Un gol importante, ma importante è stata la squadra. Anche nelle difficoltà non abbiamo mollato. Sapevamo fosse una gara difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo in finale".

Doppietta di Pessina, che oggi ha un po' sostituito voi attaccanti.

"Nelle difficoltà abbiamo tenuto bene, in alcune situazioni eravamo troppo indietro ma abbiamo fatto la partita giusta e sfruttare le occasioni".

Non segnavi da un po'. A chi lo dedichi?

"Alla mia famiglia, ai miei figli".