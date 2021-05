Atalanta-Juve, la finale: è anche il Romero match. Gasp ha il suo soldato, ma occhio al riscatto

vedi letture

C'è chi non aveva nessun dubbio neppure all'inizio. Alla fine però conta il campo, il giudizio non è mai scontato. Tra le tante certezze dell'annata atalantina ci sono anche diverse sorprese. Una su tutte Cristian Romero, difensore arrivato a Bergamo e sin da subito al centro del progetto. Gasperini gli ha dato fiducia, l'argentino ha risposto presente e grazie a una crescita esponenziale è riuscito a blindare una difesa in alcuni casi troppo ballerina. I gol subiti restano, ma nel complesso la compagine orobica ha mostrato maggiore solidità nell'arco del campionato. Atalanta-Juventus sarà anche il Romero match, il giocatore è in prestito in nerazzurro proprio dai bianconeri. Si parla già di riscatto, inserito nel primo accordo, ma viste le prestazioni Andrea Agnelli potrebbe tentare un assalto.

STAGIONE SUPER - L'Atalanta vuole tenersi stretta un giocatore che continua a sorprendere chiunque a suon di prestazioni e gol. Grinta e carattere, fisicità e senso dell'anticipo: Gasperini ha tirato fuori il meglio da un difensore grezzo, ma pronto per l'impatto ai massimi livelli. Romero, da buon soldato, si è messo a disposizione della squadra anche quando le cose a livello fisico non sono andate nel migliore dei modi: sempre in campo fino alla fine, con la grinta e la cattiveria agonistica che contraddistingue il Cuti. Non sono mancate nemmeno le sortite offensive di un giocatore sempre pronto a far male anche in area di rigore avversaria.

ATTENZIONE AL RISCATTO - La situazione è abbastanza complessa. L'Atalanta ha strappato un prestito biennale alla Juventus con un diritto di riscatto fissato a quota 16 milioni, come comunicato dal club bianconero: «Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi». Non è esclusa però l'ipotesi di una controfferta da parte della Juventus, un difensore così può far comodo a chiunque. Cosa succederà dunque? Al mercato l'ardua sentenza. A ogni modo Romero pensa al futuro e a una Coppa Italia che dalle parti di Bergamo può avere un'importanza cruciale.