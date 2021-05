Atalanta-Juventus, la finale: il pari allo Stadium e la vittoria in campionato dopo 20 anni

vedi letture

Il bel gioco sì, i risultati anche. Ma all'Atalanta del Gasp mancava ancora la vittoria contro la Juventus. Il successo era già arrivato in Coppa Italia, ma in campionato mancava dal 2001, in quell'occasione fu Nicola Ventola a firmare il 2-1 a dieci minuti dal termine. Vent'anni, troppi anche per chi si è tolto i panni di sorpresa e ha vestito quelli della certezza durante l'arco del quinquennio gasperiniano. Il match d'andata, dopo le polemiche dovute dalla frattura tra Gasperini e il Papu Gomez, finì 1-1. Un risultato importante visto il rigore parato da Gollini a Cristiano Ronaldo, che diede una buona spinta a una squadra leggermente in difficoltà a causa del doppio impegno campionato-Champions.

BUON PUNTO - I nerazzurri, prima del match infrasettimanale dello Stadium, erano reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina. Periodo delicato per i bergamaschi anche per via degli impegni fino al termine della stagione. Dopo la squadra di Pirlo i nerazzurri avrebbero affrontato Roma e Bologna prima della sosta natalizia. Un buon primo tempo ma gestito dalla Juventus, una ripresa in cui gli orobici sono riusciti a dominare in mezzo al campo: il gol di Freuler ha praticamente scritto la parola fine su una sfida in cui il pareggio era l'unico risultato accettabile, visti i valori in campo. Il pari diede fiducia agli uomini del Gasp per il mezzo capolavoro fatto con la Roma: 4-1 il risultato finale e Champions messa nel mirino.

MALINOVSKYI COME VENTOLA - La svolta però è arrivata il 18 aprile. Intorno al minuto 87' Malinovskyi decide di prendersi la scena: prima un calcio di punizione da distanza siderale che soltanto uno colpo di reni di Szczesny riesce a sventare. Sul successivo calcio d'angolo il numero 18 calcia in porta, grazie a una deviazione di Danilo supera il portiere polacco e mette l'ennesimo punto esclamativo su una seconda parte di stagione pressoché perfetta. La serie positiva degli orobici, iniziata qualche giorno prima, riceve l'ennesima svolta: da quel momento in poi gli uomini di Gasperini si sono fermati soltanto in due occasioni, nel doppio pareggio con Roma e Sassuolo. Un trend positivo che ha rilanciato ancora una volta l'Atalanta in classifica: Champions ottenuta con vista secondo posto. Prima però c'è una finale da giocare.