Atalanta-Juventus, la finale: l'ultima volta dei bianconeri con Benatia e Douglas Costa

Una doppietta di Benatia, il gol di Douglas Costa, un erroraccio di Donnarumma più l'autogol di Kalinic. Una serata magica per la Juventus, quella dell'ultima Coppa Italia, con il Milan di Fassone e Mirabelli (e Gattuso) schiantato con un 4-0 che matura nel secondo tempo. A tre anni di distanza sono solo in quattro a poter rivivere quelle emozioni. Buffon in porta, all'ultimo trofeo che può vincere in bianconero, Cuadrado in difesa, Bernardeschi a centrocampo (inserito al posto di Douglas Costa) e Dybala in avanti.

ANCHE BONUCCI E MANDZUKIC - Poi ci sono due ex: Bonucci è andato e tornato da Milano, stasera non sarà in campo. Poi Mario Mandzukic che potrebbe essere carnefice, con il Milan, dell'eliminazione della Juventus dalla prossima Champions League. Così gli incroci sono parecchi anche fuori dal campo. È però la prima volta che la Juventus affronta l'Atalanta in una finale, anche se in Coppa Italia c'è un ricordo agrodolce: i cinque gol di Lazzari fra andata e ritorno del 2004-05, con eliminazone bianconera. In semifinale, tre anni fa, Buffon parò un rigore a Gomez, eliminando l'Atalanta e spianando la strada verso il trofeo.

JUVENTUS-MILAN 4-0

Marcatori: Benatia 56' e 64', Douglas Costa 61', Kalinic 76' (aut.)

JUVENTUS (4-3-2-1)

Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic (42' st Marchisio), Matuidi; Dybala (38’ st Higuain), Douglas Costa (28’ st Bernardeschi); Mandzukic.

MILAN (4-3-3)

G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli (35’ st Montolivo), Bonaventura; Suso (22’ st Borini), Cutrone (17’ st Kalinic), Calhanoglu.