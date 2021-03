Atalanta, Malinovskyi al 45': "L'importante è vincere oggi, stiamo facendo bene"

Soddisfatto Ruslan Malinovskyi, trequartista dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo il gol e l'assist per Zapata nel primo tempo del Bentegodi. "Per me non è cambiato tanto, faccio lo stesso lavoro nonostante il cambio modulo. Dobbiamo provare altre combinazioni, stiamo facendo bene. L'importante è vincere questa partita, l'Hellas gioca bene ma dobbiamo giocare allo stesso modo nel secondo tempo".