Atalanta, Malinovskyi: "Io e Muriel abbiamo il tiro più forte, ma il più allegro della squadra è lui"

"Chi ha il tiro più forte all'Atalanta? Io e Muriel". Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Ruslan Malinovskyi parla anche di temi extra campo, rispondendo alle domande sulle caratteristiche dei giocatori dell'Atalanta: "Chi è il più veloce? Se la giocano Romero e Palomino. Gollini è quello fissato con il look, il più allegro invece è Muriel".

Spazio anche alle considerazioni di natura tattica (Gasperini lo vede più come attaccante): "Il mister decide per il bene della squadra. E io mi adeguo senza problemi, anche perché la sua idea di calcio mi piace. Così come in nazionale con Sheva: ci ha cambiato la mentalità e puntiamo a un grande Europeo".