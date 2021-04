Atalanta, Marino: "Dobbiamo dare tutto. Difesa di ex "atalantini"? Sono bravi ragazzi"

vedi letture

Prima del match contro la Roma, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN: "L'Atalanta rappresenta l'antitesi del modello della Superlega. Il calcio è dinamico, imprevedibile. E' un romanzo popolare, puoi cambiare la copertina ma i sogni rimangono. Dobbiamo preservare il calcio, il rapporto con i tifosi, cercare di abbassare i toni e trovare spunti per migliorare il nostro calcio. Dico il nostro, di tutti".

Possibilità di superarsi oggi contro la Roma?

"Era difficile però lo è tutt'ora. E' una gara difficilissima. Il mister è stato bravissimo a tenere alta la tensione dicendo: 'Guai a fermarsi perchè la strada è sempre in salita e chi si ferma scivola indietro'. Dobbiamo cercare di dare tutto".

Che effetto fa vedere ex atalantini nella difesa della Roma?

"A livello scaramantico sono preoccupatissimo perché se vale la legge dell'ex prendiamo valanghe di gol (ride ndr). Fa piacere vedere come giocatori come Mancini, Spinazzola, Ibanez e Cristante stiano facendo molto bene alla Roma. Se lo meritano, hanno fatto bene all'Atalanta ma ora le strade si sono separate e abbiamo un bellissimo ricordo dei ragazzi. Non solo come calciatori ma anche come uomini".