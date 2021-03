Atalanta, Muriel: "Peccato, eravamo partiti bene ma i nostri errori ci hanno tagliato le gambe"

"Siamo partiti forti, ci stavamo riuscendo col nostro pressing. Peccato perché da due errori nostri sono arrivati i due gol che ci hanno tagliato le gambe". Così Luis Muriel, a Mediaset, commentando il 3-1 contro il Real Madrid che ha estromesso l'Atalanta dalla Champions. "Siamo in crescita e vogliamo continuare a crescere. Abbiamo l'ultima parte di campionato per concludere al meglio. Queste gare servono a noi giocatori e all'Atalanta come società per crescere. Il nostro obiettivo era questo, giocare al meglio la Champions e provare ad andare più avanti possibile".