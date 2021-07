Atalanta, nome nuovo per l'attacco: piace il brasiliano Cunha, ma l'Hertha Berlino spara alto

Nome nuovo per l'attacco dell'Atalanta. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo Matheus Cunha, attaccante brasiliano dell'Hertha Berlino. Classe '99, il club tedesco, che a gennaio ha sborsato 18 milioni per prelevarlo dal Lipsia, ne chiede più di 25. Cunha è un attaccante molto tecnico: bravo nel dribbling e nell’uno contro uno, è abituato a segnare gol spettacolari, anche se non è un bomber (14 reti in 73 partite in Bundesliga). Nel 3-4-1-2 di Gasperini potrebbe coprire la posizione che fu di Ilicic e, ancor prima, di Gomez: come il Papu, unisce duttilità e qualità, scrive la rosea.