Atalanta, Percassi: "Ci rimasi male per le frasi di Agnelli, ma poi chiarì. Superlega un'assurdità"

Atalanta contro Juventus è anche Antonio Percassi contro Andrea Agnelli. Nella sfida tra presidenti, risuonano le parole del bianconero di qualche tempo fa, quando disse che non era giusto far partecipare la Dea alla Champions dopo una stagione buona. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno bergamasco torna sulla vicenda senza alcuna acrimonia: “Ci rimasi male, ma telefonò subito a me e mio figlio Luca, ci spiegò di essere stato frainteso. Per me discorso chiuso a quel punto. La Superlega? Un’assurdità, la reazione di tutti è stata chiara: un’idea da archiviare”.