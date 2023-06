Atalanta, presto il prezzo di Scalvini salirà: Inter e Napoli continuano a volerlo

vedi letture

Giorgio Scalvini è il giocatore più giovane dell'Italia Under 21, deve ancora compiere 20 anni, ma in campo la differenza di età con gli altri non si nota. Nell'Atalanta è un titolarissimo, Gasperini stravede per lui ed è evidente come abbia tutte le qualità del difensore, ma anche le caratteristiche del centrocampista.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo prezzo, ora intorno ai 40 milioni di euro, è ovviamente destinato a salire. Vale la pena però spendere dei soldi per il 19enne e lo pensano soprattutto l'Inter, che della scuola Dea ha già beneficiato con Bastoni, e il Napoli, che dovrà probabilmente sostituire Kim Min-jae, che finirà in Premier League o in Bundesliga.