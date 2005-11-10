Milan, Bennacer verso la risoluzione del contratto: lo aspetta l'Al Shamal Sports Club

Il futuro di Ismael Bennacer sembra ormai lontano dal Milan. Il centrocampista algerino, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027, è vicino alla risoluzione consensuale con il club rossonero. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo che consentirà al giocatore di chiudere in anticipo la propria esperienza a Milano e iniziare una nuova avventura all'estero.

La destinazione più probabile - riporta MilanNews - è il Qatar, dove l'Al Shamal Sports Club ha intensificato i contatti nelle ultime settimane. Il club qatariota, anche grazie al lavoro di uno dei propri dirigenti che ha seguito Bennacer durante la preparazione estiva, avrebbe convinto il centrocampista ad accettare il progetto. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione.

Negli ultimi mesi si era parlato anche di un possibile ritorno alla Dinamo Zagabria, ipotesi che però non si concretizzerà. L'Al Shamal è infatti deciso a chiudere l'operazione entro la fine della settimana, con Bennacer ormai a un passo dall'addio definitivo al Milan dopo sei stagioni in maglia rossonera.