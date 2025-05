Atalanta-Roma la moviola della Gazzetta, 5 a Sozza: "Rigore su Koné revocato: contatto lieve"

Insufficienza per l'arbitro Simone Sozza da parte de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: ieri sera il direttore di gara ha condotto Atalanta-Roma al Gewiss Stadium in un match terminato 2-1 e con alcuni episodi da moviola rilevanti ai fini del risultato.

"Manca il giallo per Angelino al 21’, gamba altissima ad altezza testa di De Ketelaere. E lo stesso si può dire al 34’, quando Mancini trattiene con una cintura bassa Retegui, impedendogli di ripartire: comportamento antisportivo meritevole di ammonizione, giuste le proteste dell’attaccante azzurro", la prima parte del commento della rosea.

Nel secondo tempo l'episodio più controverso che manda su tutte le furie Ranieri: contatto in area tra Koné e Pasalic, l'arbitro in un primo momento fischia ma poi revoca il rigore dopo essere andato al VAR per l'entità del contatto, considerata troppo lieve. Questo il commento che si legge sul quotidiano: "E' il giocatore francese che sembra andare verso l’avversario. Il contatto c’è ma è minimo, per questo motivo l’arbitro non estrae il giallo per simulazione".

Nel giudizio all'arbitro (5 il suo voto), si legge: "Errori tecnici a livello disciplinare e valutazione sbagliata sul rigore, che poi Abisso alla Var corregge".