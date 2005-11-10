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Atalanta, ecco Sbravati: sarà direttore dell'area tecnica. Il comunicato

Atalanta, ecco Sbravati: sarà direttore dell'area tecnica. Il comunicato TUTTOmercatoWEB
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:09Serie A

Altro innesto nell'organigramma dell'Atalanta: Michele Sbravati è il nuovo direttore dell’area tecnica e di sviluppo dei giocatori del settore giovanile. Questo il comunicato della Dea: "Atalanta BC è lieta di comunicare un nuovo ingresso dirigenziale nel proprio settore giovanile, nell’ottica di un ulteriore potenziamento del vivaio nerazzurro. In tal senso, a partire dal prossimo 1 luglio, Michele Sbravati ricoprirà l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden.

Classe 1965, la carriera dirigenziale di Michele Sbravati si sviluppa per più di due decenni al Genoa, precisamente per 21 anni, gli ultimi 18 dei quali in qualità di Responsabile del settore giovanile.

A seguire, segnatamente nel luglio del 2024, approda alla Juventus, dove per un biennio ricopre l’incarico di Youth Football Director.

Nella sua carriera ha saputo scovare numerosi talenti e fatto crescere moltissimi giovani calciatori, risultando uno dei più apprezzati dirigenti nel panorama calcistico giovanile.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Michele Sbravati, augurandogli buon lavoro".

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