Marotta pesca dalla Juventus: fiducia dell'Inter per arrivare a Sbravati. Guiderebbe le giovanili
L’Inter si appresta a chiudere un colpo per il proprio settore giovanile, con l’innesto dalla Juventus di Michele Sbravati che sembra ormai a un passo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, l’ex factotum del Genoa è pronto a lasciare i bianconeri e dire sì alla proposta fatta da Beppe Marotta per prendere in carico il settore giovanile dei nerazzurri come responsabile al vertice.
La trattativa però, ci tiene a precisare il quotidiano torinese, non è ancora da considerarsi conclusa in quanto di mezzo c’è un contratto ancora in essere con la Juventus, valido per altri due anni.
I contatti procedono nel segno della delicatezza e dell’attenzione, ma l’Inter vive queste ore con la fiducia di poter arrivare all’obiettivo prescelto. Se fosse fumata bianca, Sbravati andrebbe ad affiancare Fulvio Pea, che sta per lasciare la Federazione dell’Albania per guidare il progetto Under 23.