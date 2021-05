Atalanta, se parte Gosens l'obiettivo numero uno per la fascia è Federico Dimarco

Il futuro di Robin Gosens sarà ancora all'Atalanta? Il tedesco sembrava in uscita già lo scorso anno, ma un'offerta da 40 milioni non è arrivata e Gasperini sarebbe felice se non giungesse nemmeno ora. Se il tedesco dovesse lasciare la Dea, scrive La Gazzetta dello Sport, Sartori proverebbe a portare in nerazzurro Federico Dimarco. Il laterale mancino è in prestito a Verona dall’Inter: l’Hellas ha un diritto di riscatto, ma ai neocampioni d’Italia il ritorno a casa farebbe comodo anche in ottica liste Champions.