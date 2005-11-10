Atalanta, niente sfida da ex per Kessie: distrazione al polpaccio. Out contro il Milan

Tegola in casa Atalanta in vista della gara contro il Milan a San Siro in programma per domenica. Franck Kessie salterà infatti quella che sarebbe potuta essere la sua prima sfida da ex, a San Siro, contro i rossoneri, con i quali ha vinto lo Scudetto da protagonista nel 2022. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'ivoriano ha infatti riportato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra e verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire gli eventuali tempi di recupero.

Gli altri assenti

Scalvini e Kossounou si sono sottoposti a terapie, mentre Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo. Regolarmente in gruppo Raoul Bellanova, che dopo il riposo precauzionale di ieri sarà a completa disposizione di Sarri per la gara contro il Milan.