Franck Kessié ha regalato il pareggio all'Atalanta contro l'Inter, intervistato da DAZN ha parlato così dopo la partita di Bergamo: "Dopo l'inizio è un po' duro per i tifosi, questa è la risposta che abbiamo dato oggi e i tifosi ci hanno accompagnato con lo spirito. Il rigore non era facile, menomale che ho fatto gol anche se in allenamento li provo sempre. Non è mai facile, i rigori o li segni o li sbagli. Questo pareggio ci dà forza e coraggio dopo l'inizio di campionato, dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che sono stati bravi a spingerci dall'inizio alla fine. Per me è stato un piccolo derby, menomale che ho fatto gol all'ultimo".

La sensazione è che questa Atalanta ha grande qualità, queste partite ti possono far cambiare passo?

"Certo, quando giochi alla pari contro l'Inter vuole dire tante cose. Anche noi siamo bravi, dobbiamo giocare tutte le partite con questa mentalità. Abbiamo grande fiducia nel mister e nel suo staff".