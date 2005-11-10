Autore del rigore decisivo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare 4-4 contro l'Inter al 92', ai microfoni ufficiali del club orobico è intervenuto Franck Kessié. Queste le sue parole: "La palla pesava molto perché eravamo sotto e avevo nelle mani il possibile pareggio. Io però lavoro molto, calcio sempre con tanta fiducia. Sono contento di aver fatto gol e di aver pareggiato contro una grandissima squadra come l'Inter".

Siete stati due volte sotto, che partita è stata?

"Non è stato facile ma sappiamo che l'avversaria fosse molto tosta con grandi giocatori. Siamo una buona squadra anche noi, stiamo cercando di trovare equilibrio. Prendiamo tanti gol ma ne facciamo anche tanti. Continuiamo a lavorare senza mollare con la massima fiducia in Mister Sarri e nel suo staff. Ringraziamo anche i tifosi per questo pareggio, hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine".