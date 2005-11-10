23:10 - Franck Kessié, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Inter nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balance Arena.

23:58 - Comincia la conferenza di Kessié

Hai avuto paura durante il calcio di rigore?

"Nessuna paura. Non è mai facile calciare un rigore pesante come questo contro una squadra tosta come l'lnter. Si lavora spesso in allenamento, e sono contento per come sia andato. Sono contento per la squadra".

In queste situazioni quanto ha contato la personalità?

"Una partita che ha significato molto nella reazione che abbiamo avuto. Vero che abbiamo riscontrato delle difficoltà, ma questi risultati ti aiutano. Ora ripartiamo da questo punto. I tifosi hanno spinto la squadra fino alla fine e abbiamo conquistato un punto importante".

E' stata la miglior prestazione dell'Atalanta?

"Noi dobbiamo sempre lottare per vincere. Negli ultimi 5 minuti abbiamo cercato di rimontare credendoci fino alla fine. Ripartiremo da qui, nella quale c'è tanta fiducia per il futuro, così come abbiamo fiducia nel mister e nel suo staff".

Quanto fa male stare fuori per infortunio?

"Sono contento di poter aiutare la mia squadra e i miei compagni. Ho firmato qua per dare una mano alla squadra: noi abbiamo grandi giocatori e trovare lo spunto giusto può fare sicuramente la differenza".

Cosa ne pensa di Sarri?

"Siamo dentro la barca e noi dobbiamo remare veloce. Noi crediamo nel mister sfruttando anche la sua esperienza: se lo ascoltiamo possiamo fare grandi cose".

00:10 - Termina la conferenza stampa di Kessié