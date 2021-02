Atalanta-Torino, la moviola del Corriere dello Sport: Belotti fa revocare un giallo a Romero

Spazio alla moviola di Atalanta-Torino sulle colonne del Corriere dello Sport: al 15' viene il gol di Ilicic viene annullato per fuorigioco, ma il VAR cambia la decisione. Lo sloveno è tenuto in gioco dalla gamba di Nkoulou. Al 24' Zaza rischia il rosso: nel salto di testa sembra cercare il contatto con Romero e la mezza gomitata poteva essere punita con l'espulsione. Gesto di Fair Play diBelotti: al 33' cade al limite, l'arbitro fischia fallo e ammonisce Romero ma cancella tutto per il Gallo ammette l'assenza di contatto. Nella ripresa rischia Izzo, che un caduta colpisce Malinovskiy con un pugnetto non troppo innocente. C'è il rigore per il Torino: netta la trattenuta di Palomino su Belotti.