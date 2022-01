Atalanta-Torino si può giocare il 19 gennaio: molto dipenderà dalle scelte sui ricorsi

Atalanta-Torino si potrebbe rigiocare molto presto, il 19 gennaio. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, è questa una data individuata come papabile per rigiocare la partita che non si è disputata ieri a causa del divieto imposto dall’Asl locale alla formazione granata. Molto dipenderà dalle scelte dei due club e della Lega Serie A: se partirà una trafila di ricorsi e controricorsi, infatti, i tempi potrebbero allungarsi e non consentire un recupero così immediato. Altrimenti, nel giro di un paio di settimane questa gara potrebbe avere un esito sul campo.