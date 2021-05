Atalanta, Zapata: "Dopo l'Inter, siamo stati i primi a qualificarci per la Champions League"

Intervistato dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta, l’attaccante orobico Duvan Zapata ha parlato così della stagione appena conclusa: “Una grandissima stagione di cui siamo contenti, perché continuiamo a scrivere la storia. Dopo l'Inter che ha vinto il campionato, noi siamo stati i primi a qualificarci in Champions League . Siamo stati bravissimi a raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo continuare a stupire il mondo. Magari si sente dire in giro che l'Atalanta non deve essere al posto in cui è oggi, ma noi facciamo parlare il campo dimostrando che possiamo conquistare qualsiasi cosa”.

Sulla stagione appena conclusa: "Abbiamo avuto tante difficoltà ma siamo riusciti sempre a mantenere sempre il nostro livello. La società ci sostiene e non ci fa mancare niente: possiamo lavorare tranquilli esprimendo al meglio le nostre capacità".