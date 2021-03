Atletico colto in contropiede, ora si fa dura. Chelsea avanti all'intervallo con Ziyech

Partita equilibrata fra Chelsea e Atlético Madrid. Tattica e poco divertente, sbloccata da un grande contropiede dei londinesi, che vanno all'intervallo in vantaggio.

FIDUCIA IN WERNER - Tuchel propone un 3-4-3 con Werner riproposto titolare e Giroud, man of the match dell'andata, in panchina. Forfait di Christensen in difesa, col danese febbricitante ma risultato comunque negativo al Covid. Simeone si gioca il tandem Joao Felix-Suarez per scardinare una difesa come quella inglese, che col nuovo tecnico ha appena subito 2 reti in 12 partite.

AZPILICUETA-CARRASCO: CONTATTO. ORSATO LASCIA PROSEGUIRE - Atlético che parte aggressivo, spinge da subito ma ben presto la furia si placa. Chelsea che è ben messo in difesa e rischia solo per proprie leggerezze, come quando Azpilicueta nel tentativo di un retropassaggio quasi manda in porta Carrasco: lo spagnolo di mestiere lo ferma, i colchoneros chiedono invano il rigore.

ZIYECH COLPISCE IN RIPARTENZA - Partita che si sblocca al 34' con Hakim Ziyech al termine di un letale contropiede. Azione che parte da Kai Havertz e prosegue con Werner che si invola verso l'area di rigore e col sinistro mette in mezzo un rasoterra che il marocchino deve solo spingere in rete: secondo gol in questa Champions per l'ex Ajax e terzo gol stagionale. La rete dà coraggio ai blues che iniziano a spingere con più convinzione nei minuti finali della prima frazione di gara, Kovacic ci prova dal limite ma manda fuori. All'Atlético restano 45 minuti per ribaltare la situazione: servono due gol e un altro atteggiamento.