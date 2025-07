Ufficiale Ospitaletto, rinnovo biennale fino al giugno 2027 per Claudio Messaggi

Claudio Messaggi resta all'Ospitaletto. Rinnovo biennale per il centrocampista classe 2001 fino al 2027

Nella stagione da protagonista in Serie D: 9 gol e 9 assist, elemento chiave nella vittoria del Girone B . Con esperienza e intelligenza tattica in mezzo al campo, sarà fondamentale anche in Serie C. Contratto fino a giugno 2027: continuità e fiducia in un pilastro del team.