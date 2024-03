Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie gli olandesi dal 1’

L’Atletico Madrid sogna la remuntada, per salvare una stagione che per i Colchoneros ha preso una piega sbagliata. L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo e punta a difendere l’1-0 conquistato allo stadio Meazza in San Siro nella gara di andata. Appuntamento alle 21 col ritorno degli ottavi di finale di Champions League, all’Estadio Metropolitano fischia l’arbitro polacco Marciniak. Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Diego Simeone ritrova Griezmann e lo schiera dall’inizio, al fianco di Morata. Llorente a centrocampo con Koke e De Paul, in difesa c’è Savic con Witsel e Hermoso.

Simone Inzaghi scioglie in salsa olandese i dubbi di formazione: De Vrij e Dumfries preferiti ad Acerbi e Darmian, tornano dal 1’ Pavard, Bastoni e Lautaro.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.