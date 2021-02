Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra i terzini sinistri, da Dodò a Migliore

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

TERZINI SINISTRI

Juan Sanchez Mino - Il Torino lo portò in Italia nel 2014 dal Boca Juniors, ma in Italia il ragazzo di Saavedra non riuscì ad imporsi. Dopo una serie di prestiti, i granata lo hanno ceduto all'Independiente. A settembre è tornato in Europa, per giocare nell'Elche, ma le cose non sono andate benissimo: 11 presenze tra campionato e Copa del Rey, quindi la risoluzione.

Thiago Carleto - Cresciuto nel Santos, ha 31 anni ed è libero da novembre, dopo la fine dell'esperienza con il Vitoria. In Europa ha vestito le maglie di Valencia (che lo prese nel 2009), Elche e dei portoghesi dell'Arouca. Poi un'avventura in Paraguay e una in Arabia, prima di fare ritorno a casa due anni fa.

Miiko Albornoz - Nato a Stoccolma ma di nazionalità cilena. Con la Roja ha giocato 14 partite ed è stato convocato per il Mondiale brasiliano e la Copa America 2015. Cresciuto nel Brommapojkarna, dopo tre anni al Malmoe ha lasciato la Svezia per tentare l'avventura in Bundesliga. Ad Hannover è rimast sei stagioni, prima di svincolarsi a luglio.

Dodò - Non servono presentazioni. Arrivato a Roma (sponda giallorossa) nll'estate 2012, ha alternato buone prestazioni a momenti di blackout totale. All'Inter e alla Sampdoria non è andata meglio e nemmeno il Cruzeiro ha voluto puntare su di lui. Non gioca praticamente da un anno, ma a 28 primavere può ancora sperare in un'offerta vantaggiosa.

Francesco Migliore - Classe 1988, cresciuto tra Francia e Belgio, arrivò in Italia nel 2009, quando il Giulianova lo prelevò dal RAEC Mons. A Crotone e Spezia gli anni migliori, sempre in Serie B, poi una stagione discreta in A con la maglia del Genoa, prima di accettare la corte dell'ambiziosa Cremonese. Dal primo luglio è libero di firmare con qualsiasi squadra, per il campionato cadetto potrebbe essere ancora un lusso.