Roma-Greenwood è un affare da 100 milioni. Per ora però va in ritiro col Marsiglia
Il grande obiettivo della Roma per l'attacco si chiama Mason Greenwood, oggetto del desiderio soprattutto del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, ma non promette di essere semplice arrivare all'inglese del Marsiglia, per i capitolini.
Questo perché Bruno Genesio, per esempio, ha regolarmente convocato Greenwood tra i calciatori chiamati a presentarsi per l'inizio del ritiro estivo per l'OM, visto che non ci sono al momento trattative in fase così avanzata da indurre a comportamenti diversi la società di Ligue 1. Ieri però ci sono stati nuovi contatti, e questa settimana promette davvero di portare una risposta che si avvicini a quella definitiva, a proposito della fattibilità o meno dell'affare.
Anche perché non si tratterebbe di un'operazione low cost, per la Roma. Tra cartellino e ingaggio, in totale ci sarebbe di mezzo un esborso da 100 milioni di euro circa.