TMW Attesa per oggi l'offerta degli arabi dell'Al Qadsiah alla Roma per Dybala: le ultime

Sono giornate caldissime in casa Roma. Il futuro di Paulo Dybala verrà infatti deciso nelle prossime ore. La tentazione araba è forte, come detto, l'Al Qadsiah ha già un accordo di massima con lo stesso attaccante argentino per le prossime tre stagioni. La palla quindi passa alla stessa Roma che deve ancora trovare l'intesa col club arabo. Mauro Cetto, uomo mercato dell'Al Qadsiah, è al lavoro per chiudere la trattativa in tempi brevi. I contatti sono fitti, il futuro di Dybala, in un senso o nell'altro, può sbloccarsi nelle prossime ore.

In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, è attesa per oggi (martedì 20 agosto) l'offerta degli arabi dell'Al Qadsiah alla Roma per Dybala. Se tutto andrà come da programma, poi, si entrerà nei dettagli dell'operazioni tra le parti. Quella di oggi, dunque, potrebbe essere una giornata molto importante in un senso o nell'altro.