TMW Ausilio e le prossime manovre dell'Inter: "Faremo un esterno destro e due difensori"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:

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"Faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni. Ormai il fatto che Dumfries andrà via è una cosa assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter".

Sui difensori da acquistare

"Due, ne faremo due".