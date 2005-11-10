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Ausilio e le prossime manovre dell'Inter: "Faremo un esterno destro e due difensori"
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Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:
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"Faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni. Ormai il fatto che Dumfries andrà via è una cosa assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter".
Sui difensori da acquistare
"Due, ne faremo due".
Fonte da Rimini, Niccolò Ceccarini
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