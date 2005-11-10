TMW Inter, Ausilio: "Solet opportunità ma non l'unica. Chalobah? Ci sono tanti nomi"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb. Il dirigente ha dichiarato che il club prenderà due difensori:

Su Solet

"Solet come tanti altri calciatori potrebbe essere un'opportunità, però non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui, vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo, abbiamo voglia di aggiungere qualcosa".

Su Chalobah

"Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anche io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa, stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Chalobah in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce ne sono tanti altri, ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente".