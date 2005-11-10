TMW Inter, Ausilio: "Paz? Mai fatto nulla. Pisilli non interessa. Lavoriamo su altre posizioni"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:

Su Nico Paz

"Su Nico Paz anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale".

Su Pisilli

"Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo posso tranquillamente, senza rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione di questo ragazzo, è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo".