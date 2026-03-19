Badelj 'tifa' Milan per Retegui: "Può essere il numero 9 di Allegri. Segna gol pesanti"

Uno dei leader del Genoa che accolse Mateo Retegui in Serie A nella stagione 2023/2024 era Milan Badelj. L'ex centrocampista croato, ospite delle colonne di Tuttosport, ha commentato le sirene di mercato che vogliono il centravanti italo-argentino, dall'estate scorsa nelle fila dell'Al-Qadisiya, nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri.

"Uno come lui, in una squadra forte come quella rossonera, che porta gli attaccanti dentro l'area, può esaltare le proprie caratteristiche. Per me è sicuramente in grado di essere il numero 9 del Milan. Ha il gol nel sangue. Lo sente. È un attaccante che se la partita è morta, non sta succedendo niente di che, riesce a dare una scossa improvvisa. È uno che la indirizza la gara grazie alla sua concretezza. Può fare la differenza per fame e capacità realizzativa".

Sull'alchimia con Allegri, poi, Badelj ha detto: "Magari Retegui al Milan non segnerebbe 40 gol, ma potrebbe conquistare lo scudetto grazie a quei 15 centri pesantissimi che varrebbero moltissimo per la squadra".