Balata ringrazia Draghi: "Felice per le sue parole, lo sport deve essere preservato"

vedi letture

"Sono molto felice per le parole del presidente Draghi, vanno nella direzione che ho sempre auspicato cioè di considerare lo sport come un qualcosa di particolarmente radicato nella nostra società e meritevole di essere preservato". Sono le parole a caldo del presidente della Lega Serie B Mauro Balata che commenta le considerazioni arrivate in serata da Draghi alla Camera sul mondo sportivo. "Mi ha fatto particolarmente piacere – prosegue Balata – i molteplici aspetti con cui Draghi ha descritto la nostra realtà non solo in relazione all'impatto economico ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo e formativo’. L’aver sottolineato che è un settore fortemente colpito dall’emergenza Covid – conclude Balata – lascia ben sperare sull’attenzione che verrà riservata al nostro settore dal nuovo Governo".