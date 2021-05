Ballardini ha salvato il Grifone: si può non ripartire da lui? Al Genoa tutto può succedere

“Al Genoa può accadere tutto”. Davide Ballardini lo sa e lo dice: arrivato in corso d’opera, il tecnico ravennate ha salvato in scioltezza i rossoblù. Ora cosa prevede il menù? I risultati direbbero che il Grifone non può che ripartire da Ballardini dal primo giorno della prossima stagione. Se ne dovrà parlare, però: entro mercoledì il tecnico vedrà il presidente Preziosi. Dal vertice arriveranno le intenzioni della società, che come ogni anno la tentazione di cambiare la vive sempre e comunque. Si getteranno le basi del futuro, se sarà insieme come fanno pensare anche le dichiarazioni di Marroccu degli ultimi giorni. E se viceversa sarà addio? Le altre piste portano al nome di Leonardo Semplici, anche lui salvatore a stagione in corso, ma del Cagliari; più complicato il ritorno di Ivan Juric, capitano di mille battaglie ma tra Torino e Verona. Al capitolo tentazioni estere, arriva dalla Macedonia la suggestione che porta al ct Angelovski: sembrerebbe non caldissima.