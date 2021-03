Barcellona fuori agli ottavi di Champions dopo 14 anni. Era la prima era Laporta

vedi letture

Il Barcellona esce dalla Champions League dopo 14 anni. L'ultima volta che i catalani vennero eliminati così presto risale alla stagione 2006-07, con Frank Rijkaard in panchina e Ronaldinho asso della prima squadra, con Lionel Messi già a far vedere al mondo le prime magie. Il presidente, indovinate un po', Joan Laporta, rieletto proprio domenica. All'epoca fu il Liverpool a eliminare i blaugrana, stavolta è toccato al Paris Saint-Germain che con i catalani aveva un conto in sospeso: la clamorosa e umiliante rimonta subita nell'edizione 2016-17, col Barcellona capace di vincere 6-1 al Camp Nou ribaltando lo 0-4 del Parco dei Principi. Altri tempi, altre squadre: questo Barcellona è una squadra in fase di ricostruzione e che necessiterà tempo per tornare fra le grandi d'Europa, nonostante la presenza di Lionel Messi. Il PSG, al contrario, una squadra in ascesa che solo nell'ultima stagione ha centrato la finale di Champions, acquisendo consapevolezza dopo una serie di cadute rovinose. Resta impossibile, o quasi, rimontare un passivo di 3 gol subito in casa. Ci riuscì solo la Dinamo Bucarest contro lo Slovan Liberec nel 2009-10 in Europa League. Nessun precedente, invece, in Champions.