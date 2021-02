Barcellona-PSG, 1-4: gol e highlights della sfida del Camp Nou

vedi letture

Una tripletta di Kylian Mbappé sembra cristallizzare la fine del regno del Barcellona e di Lionel Messi, durato dal 2009 in poi. Il Paris Saint Germain distrugge i blaugrana per 1-4, al Camp Nou. In gol anche Moise Kean e, per il vantaggio, proprio Messi.