Barnsley-Roma, le formazioni: Soulé e Dybala dalla panchina, Abraham titolare

La Roma scenderà in campo tra poco meno di 10 minuti per la partita in Inghilterra contro il Barnsley, la prima della tournée. De Rossi ha scelto un 4-3-3 con Zalewski in attacco insieme ad Abraham e Joao Costa. Titolare Le Fee, panchina invece per Soule e Dybala. Di seguito le formazioni ufficiali:

Barnsley: Flavell; Pines, Lopata, Gent, Yoganathan, Dyer, Bland, Lofthouse, Nzondo, Chapman, McCarthy. A disposizione: Nejman, Barrett, James, Farrell, Wilson, McCann, Pickard, Makiessi. Allenatore: Darrell Clarke.

Roma (4-3-3): Ryan; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fée, Darboe, Pellegrini; Joao Costa, Abraham, Zalweski. A disposizione: Svilar, De Marzi, Marin, Celik, Smalling, Mancini, Dahl, Cristante, Bove, Pisilli, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Nardin, Solbakken Allenatore: Daniele De Rossi