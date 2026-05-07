Bartesaghi traccia il percorso: "Devo continuare su questa strada, anzi devo dare molto di più"

Intervenuto a Off The Pitch, in un'intervista doppia con la leggenda rossonera Serginho, il laterale del Milan Davide Bartesaghi ha detto la sua su questa prima stagione trascorsa per intero tra i grandi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Milan è una passione: la gente, la maglia e la storia del club si descrivono da soli. Dalle giovanili alla prima squadra è un’emozione incredibile: era il mio più grande sogno. Devo continuare su questa strada, anzi devo dare molto di più di quello che ho dato questa stagione".

Bartesaghi ha svelato pure un aneddoto dopo la sua doppietta al Sassuolo: "Quando avevo fatto la doppietta contro il Sassuolo, sono uscito dallo spogliatoio: Leao era in tribuna e mi ha detto che aveva aspettato tanto questo momento e che il giorno dopo mi avrebbe fatto un bel regalo. Il giorno dopo mi ha fatto trovare in spogliatoio un quadro gigante con la mia esultanza: è stato bellissimo, ora ce l’ho appeso in camera".