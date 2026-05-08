La promessa di Bartesaghi al Milan: "Voglio restare in rossonero il più a lungo possibile"

Intervistato nel quinto episodio di Off The Pitch, il laterale del Milan Davide Bartesaghi ha raccontato anche le sue emozioni per il primo trofeo in rossonero, la Supercoppa 2025 in Arabia contro Juventus e Inter: "Ci credevamo molto quando eravamo lì. Il mio primo trofeo con il Milan ed è uno dei momenti che non dimenticherò mai: ero molto felice quel giorno. L’ho vinto con gente che ci tiene a me personalmente", le parole del giovane talento del Diavolo.

La conversazione si è poi spostata sul suo futuro: "Restare tanto al Milan come Serginho? Certo, lo avevo già detto: voglio restare al Milan più a lungo possibile. È un club magnifico, la gente che ci lavora dentro dà il massimo per rendere al meglio. Serginho? Ho avuto la possibilità di vivere alcuni momenti con lui anche quest’estate in tournée e mi ha fatto molto piacere: gli ho chiesto anche una foto…".