Bartesaghi e il retroscena su Leao: "Ho appeso in camera il suo regalo post Sassuolo"

Intervenuto a Off The Pitch, in un'intervista doppia con la leggenda rossonera Serginho, il laterale del Milan Davide Bartesaghi ha svelato anche un simpatico retroscena sulla sua doppietta realizzata contro il Sassuolo e l'amicizia col compagno di squadra Rafa Leao. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Quando avevo fatto la doppietta contro il Sassuolo, sono uscito dallo spogliatoio: Leao era in tribuna e mi ha detto che aveva aspettato tanto questo momento e che il giorno dopo mi avrebbe fatto un bel regalo. Il giorno dopo mi ha fatto trovare in spogliatoio un quadro gigante con la mia esultanza: è stato bellissimo, ora ce l’ho appeso in camera".

Bartesaghi ha poi parlato del suo rapporto coi colori rossoneri e del suo salto dalle giovanili alla prima squadra: "Il Milan è una passione: la gente, la maglia e la storia del club si descrivono da soli. Dalle giovanili alla prima squadra è un’emozione incredibile: era il mio più grande sogno. Devo continuare su questa strada, anzi devo dare molto di più di quello che ho dato questa stagione".

Sulle emozioni del primo trofeo in rossonero, la Supercoppa 2025 in Arabia contro Juventus e Inter, il giovane talento ha infine aggiunto: "Ci credevamo molto quando eravamo lì. Il mio primo trofeo con il Milan ed è uno dei momenti che non dimenticherò mai: ero molto felice quel giorno. L’ho vinto con gente che ci tiene a me personalmente".